गंगा हत्याकांड : 23 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, 14 नवंबर की देर रात की गई थी बुजुर्ग की हत्या

संवाद सहयोगी, जैंती। लमगड़ा ब्लाक के सांगण साहू गांव में बुजुर्ग गंगा देवी हत्या मामले का पुलिस 23 दिन बाद भी पर्दाफाश नहीं कर सकी है। पुलिस बुजुर्ग की हत्या मामले की गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह उलझ गई है। जबकि करीब पर ही पहले दिन से हत्या के शक की सुई घूम रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या की बात सामने आ चुकी है।

सांगण साहू गांव निवासी मोहन सिंह की पत्नी गंगा देवी 60 वर्ष की घर के अंदर ही 14 नवंबर की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपित बुजुर्ग के गले से गलोबंद लेकर फरार हो गया। हत्या के दो दिन बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई संदिग्धों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है।