उत्तराखंड का नन्हा ट्रेकर: चार साल की उम्र में 4 हिमालयी ट्रेक किए पूरे, अब एवरेस्ट और एलब्रुस पर नजर

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। पहाड़ों से लगाव अगर जुनून में बदल जाए तो उम्र उसकी राह में बाधा नहीं बनती। अल्मोड़ा के रियांश पंत इसी जुनून की मिसाल हैं।

पर्वतारोही पिता राकेश पंत से विरासत में मिले पर्वत प्रेम को रियांश लगातार अपने साहस और मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2027 में उनका लक्ष्य एवरेस्ट बेस कैंप के साथ यूरोप की 5642 मीटर सबसे ऊंची चोटी एलब्रुस का आरोहण करना है। रियांश प्रतिदिन करीब 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, जिसे पूरा करने में उन्हें लगभग एक घंटा 17 मिनट लगता है।

इन ट्रेक को किया पूरा रियांश ने महज चार वर्ष की उम्र में वर्ष 2020 में टिहरी गढ़वाल की 9915 फीट ऊंची नागटिब्बा रेंज में ट्रेकिंग कर अपने पर्वतीय सफर की शुरुआत की। उन्होंने करीब 20 किलोमीटर का यह ट्रेक दो दिन में पूरा किया। इसके बाद वर्ष 2024 में उन्होंने 13,100 फीट ऊंची चोपता-चंद्रशिला की चुनौती पूरी की। करीब 26 किलोमीटर का यह ट्रेक उन्होंने चार दिन में पूरा किया।