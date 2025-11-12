Delhi Blast: छावनी क्षेत्र में पुलिस अलर्ट, रानीखेत में फ्लैग मार्च

जागरण संवाददाता, रानीखेत। दिल्ली में आत्मघाती धमाके बाद छावनी क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग करने के उद्देश्य से एएसपी हरबंश सिंह की अगुआई में पुलिस बल ने फ्लैगमार्च निकाला। इसमें दमकल कर्मी भी शामिल रहे। किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई।

होटल व्यवसायियों से अतिथियों के पहचानपत्र मसलन आधारकार्ड आदि की परख करने के बाद ही कमरा देने को कहा गया है। वहीं प्रमुख सड़कों व चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। बुधवार को नगर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने केमू व रोडवेज स्टेशन आदि का सघन जायजा भी लिया गया।