Delhi Blast: छावनी क्षेत्र में पुलिस अलर्ट, रानीखेत में फ्लैग मार्च
दिल्ली में विस्फोट के बाद छावनी क्षेत्र में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रानीखेत में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह कर रही है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रानीखेत। दिल्ली में आत्मघाती धमाके बाद छावनी क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के प्रति लोगों को सजग करने के उद्देश्य से एएसपी हरबंश सिंह की अगुआई में पुलिस बल ने फ्लैगमार्च निकाला। इसमें दमकल कर्मी भी शामिल रहे। किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई।
होटल व्यवसायियों से अतिथियों के पहचानपत्र मसलन आधारकार्ड आदि की परख करने के बाद ही कमरा देने को कहा गया है। वहीं प्रमुख सड़कों व चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है। बुधवार को नगर क्षेत्र में पुलिस कर्मियों ने केमू व रोडवेज स्टेशन आदि का सघन जायजा भी लिया गया।
शाम को फ्लैग मार्च कर लोगों को सजग किया। इसमें सीओ विमल प्रसाद, कोतवाल अशोक धनकड़, सोमेश्वर थानाध्यक्ष मदनमोहन जोशी, एसएसआइ कमल हसन, एसआइ विशनलाल व बृजमोहन भट्ट आदि शामिल रहे।
