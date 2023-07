Almora News: बंद घर में मिला दिव्यांग बुजुर्ग का शव, चार दिनों से थे बंद; बदबू के बाद पहुंची पुलिस

अल्मोड़ा में एक दिव्यांग बुजुर्ग का शव उसके ही बंद कमरे में मिला है। चार दिनों से बंद पड़े घर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ जब दरवाजा खोला तो सामने बिस्तर पर बुजुर्ग का शव पड़ा था। पहली नजर में ये बिमारी से मौत का मामला लग रहा है। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है।

बंद घर में मिला दिव्यांग बुजुर्ग का शव, चार दिनों से थे बंद; बदबू के बाद पहुंची पुलिस

Your browser does not support the audio element.

अल्मोड़ा, यासिर खान। अल्मोड़ा में दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां चार दिनों से बंद पड़े घर में दिव्यांग बुजुर्ग मृत मिला। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची गई। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये मौत बीमारी की वजह से बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मूल रूप से लमगड़ा क्षेत्र निवासी 70 वर्षीय शेर राम यहां ढूंगाधारा में रहते थे। वह पैरों से दिव्यांग भी थे। पास में ही उनका पुत्र और बहु भी दूसरे भवन में रहते थे। कुछ दिनों से पुत्र कहीं बाहर काम से गया हुआ था। बीते करीब चार जुलाई से बुजुर्ग लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। घर से आ रही थी बदबू कई दिनों से लोगों ने बुजुर्ग को बाहर नहीं देखा था। इधर बीते मंगलवार की देर शाम आस-पास के लोगों को बुजुर्ग के घर से सड़ने, गलने की गंध आई। लोगों ने काफी दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। सुबह पुलिस को मामले की सूचना दी गई। दरवाजा खोला तो सामने पड़ा था शव मौके पर पुलिस के साथ ही बुजुर्ग के स्वजन भी पहुंच गए। इस दौरान कमरा खोला तो शेर राम अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही उसकी बहु भी रहती है। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि बुजुर्ग बीमार थे, बीमारी के चलते मौत होने की संभावना है।

Edited By: Swati Singh