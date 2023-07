Chamoli Accident: चमोली मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम से की त्यागपत्र की मांग

Chamoli Accident चमोली हादसे को लेकर कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। कांग्रेसियों ने मामले को लेकर ऊर्जा निगम पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गुरुवार को चौघानपाटा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। कांग्रेस के नेताओं ने सीएम धामी से इस्तीफे की मांग की है।

चमोली मामले में सीएम नैतिकता के आधार पर दें त्यागपत्र

