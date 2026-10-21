काफी स्वादिष्ट होता है उत्तराखंड की पहाड़ी ककड़ी से बनी बड़ी का साग और रायता, कीमत 50 रुपये किलो

संवाद सहयोगी, दन्यां। पहाड़ी ककड़ी इन दिनों बाजार में काफी महंगी बिक रही हैं। लोग बड़ियां और रायता बनाने के लिए इन ककड़ियों को खरीद रहे हैं।

भिगोई उड़द की दाल को पीस कर उसमें कद्दूकस की हुई ककड़ी को मिलाकर खूब फैंटने के बाद हाथ से छोटे -छोटे गोले बनाकर उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार अच्छी तरह से सूखने के बाद तैयार हो जाती हैं कुमाउंनी बड़ियां।