पिता मोटर मैकेनिक... कभी साइंस नहीं पढ़ी, फिर भी बनाई पहली उड़ने वाली कार! भरेगी 200 KM प्रति घंटा रफ्तार

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। Almora News: अल्मोड़ा के रवि टम्टा ने साइंस नहीं पढ़ी। वहीं उनके पिता मोटर मैकेनिक हैं। लेकिन उन्होंने मेहनत और लगन के बल पर आज अपनी एक सीटर इलेक्ट्रिक हेलीकार का सफल ट्रायल कर लिया है। जिस कारण वह रातों-रात चर्चा में आ गए हैं। रवि ने दावा किया है कि उड़ती हुई कार भारत में अभी तक किसी ने नहीं बनाई है।

पहले ट्रायल के दौरान वह करीब एक मिनट तक हवा में रहे। इस दौरान ड्रोन तकनीक के इस अपग्रेड मॉडल को देखने वालों की भीड़ जुट गई। आइए जानते हैं इसकी खासियत। रवि टम्टा 'हपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड'' के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने साइंस की पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया से जानकारी लेकर कई आविष्कार किए। लेकिन उनका पर्सनल एयर व्हिकल 'हपिडा स्काईनेक्स' आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। प्रोटोटाइप का सफल ट्रायल कर रवि ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है।