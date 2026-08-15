अल्मोड़ा में हजारों छात्र-छात्राओं ने लिया संकल्प, नशे के खिलाफ उठाई आवाज

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ दैनिक जागरण की मुहिम को 80 वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को नंदादेवी मंदिर परिसर में हजारों छात्र-छात्राओं ने संकल्प लेकर मजबूती दी। अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी इसके प्रति जागरूक करने का प्रण लिया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे नशे से दूर रहने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें।

नंदादेवी मंदिर परिसर में एक साथ हजारों विद्यार्थियों द्वारा लिया गया संकल्प नशे के खिलाफ सामाजिक चेतना का संदेश बना। विद्यार्थियों ने दृढ़ता से कहा कि वे किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे और दूसरों को भी इससे बचने के लिए प्रेरित करेंगे।