तुलसी हत्याकांड: स्याल्दे के बसई गांव से आरोपी राजे सिंह गिरफ्तार, सलाखों में कटेगा बुढ़ापा

जागरण संवाददाता, स्याल्दे (अल्मोड़ा)। बसई गांव के रतखेत तोक में तुलसी हत्याकांड का आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात के बाद वह गांव से कुछ ही दूर सिमलचौरा क्षेत्र मेंं छिप गया था। कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस उसे न्यायालय में पेशी की तैयारी कर रही है। उधर घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। पूरे घटनाक्रम पर ग्रामीणों ने चुप्पी साध ली है।

बिचला चौकोट पट्टी में बीते शनिवार की प्रात: 66 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी स्व. मोहन दत्त का अपने पड़ोसी 62 वर्षीय राजे सिंह उर्फ राजाबाबू पुत्र दौलत सिंह के साथ किसी बात पर विवाद हो गया था। बहसबाजी में गालीगलौज के बीच राजे सिंह आपा खो बैठा और दाव (दतोइया) महिला के सिर पर दे मारा। तुलसी देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मृतका के भाई हरीश चंद्र डुंगरियाल ने बीचबचाव को पहुंची उसकी 95 वर्षीय मां धनुली देवी को भी पीटने का आरोप लगाया था। उसने बरेली में रहने वाले अपने भाई खीमानंद को घटना के बारे में बताया। तब खीमानंद ने 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।