उत्तराखंड में नंदा महोत्सव के दौरान हादसा, झूले का बॉक्स टूटा, दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। नंदा महोत्सव के तहत एडम्स मैदान में लगे झूले का बॉक्स अचानक टूटने से दो लोग घायल हो गए। देर रात हुई घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने झूला संचालन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। लोगों का कहना है कि मेले में लगाए गए झूलों का संचालन शुरू करने से पहले उनकी सुरक्षा और तकनीकी जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।