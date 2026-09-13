अल्मोड़ा के सौराल में डंपर खाई में गिरा, चालक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, सल्ट। रानीखेत भतरौजखान स्टेट हाईवे पर सौराल व कुमेरिया के बीच डंपर खाई में जा गिरा। दुर्घटना में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वह रामनगर से चौखुटिया की ओर जा रहा था। पुलिस ने शव सुपुर्दगी में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

चौखुटिया तहसील के गजार गांव निवासी 36 वर्षीय जसवंत सिंह पुत्र गोपाल सिंह बीती रात रामनगर से डंपर पहाड़ की ओर रवाना हुआ। मोहान बैरियर पार करने के बाद वह सौराल के पास पहुंचा ही था कि वाहन पर नियंत्रण खो बैठा।