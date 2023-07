Girl Missing: लापता बालिका की बरामदगी का मामला पकड़ने लगा जोर, चौखुटिया व मासी में निकाली आक्राेश रैली

Girl Missing लापता बालिका की बरामदगी का मामला अब जोर पकड़ने लगा है अब तक उसका सुराग न लगने से विभिन्न संगठनों के लोग आक्रोशित हो उठे हैं। लापता बालिका की बरामदगी को लेकर रविवार को आक्रोश रैली आरती घाट से प्रारंभ होकर पूरे नगर में धूमी। इस दौरान समूचा नगर जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा।

HighLights - चौखुटिया व मासी में निकाली आक्राेश रैली, नारेबाजी - विभिन्न संगठनों ने घटना पर जताई गहरी चिंता, उठाई शीघ्र बरामदगी की मांग

संवाद सहयोगी, चौखुटिया: Girl Missing: लापता बालिका की बरामदगी का मामला अब जोर पकड़ने लगा है अब तक उसका सुराग न लगने से विभिन्न संगठनों के लोग आक्रोशित हो उठे हैं। रविवार को बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने यहां नगर में जन आक्रोश रैली निकाली। रामगंगा नदी के पास आरती घाट पर सभा में वक्ताओं ने इस तरह की घटना पर गहरी चिंता जताई। आक्रोश रैली आरती घाट से प्रारंभ होकर पूरे नगर में धूमी। इस दौरान समूचा नगर जय श्री राम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। इसमें चौखुटिया, द्वाराहाट, रानीखेत, स्याल्दे, भिकियासैंण व सल्ट समेत अन्य क्षेत्रों से पहुंचे युवाओं ने बढ़चढ़ कर भागीदारी की। इससे पूर्व आरती घाट पर वक्ताओं ने अभी तक नाबालिग की बरामदगी न होने पर चिंता व्यक्त की। कहा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए सभी ने लापता बालिका को शीघ्र बरामद करने व इसमें लिप्त संदिग्ध आरोपित को तत्काल गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। बाद में युवाओं व प्रतिनिधियों ने मासी बाजार में भी आक्राेश रैली निकाली। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पुष्कर बिष्ट, जिला मंत्री लोकेश जोशी, युवा अध्यक्ष भावेश जोशी, कैलाश चंद्र, प्रखंड अध्यक्ष गोपाल जोशी, विभाग अध्यक्ष पूरन मेहता, पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष गणेश कांडपाल, राज अधिकारी, चेतना नेगी, हेम कांडपाल, डा. विनोद छिमवाल, दीपक नेगी, गोपाल गिरि, उमेश रावत सुभाष बिष्ट, गिरधर बिष्ट व नंदकिशोर समेत भारी संख्या में युवाओं ने भागीदारी की। मामले में छानबीन की जा रही है, जल्द ही खुलासा हाेने की उम्मीद है। पुलिस अपना कार्य पूरी तरह से कर रही है। टीमें मौके पर पहले ही भेजी जा चुकी है। -अवनीश कुमार, थानाध्यक्ष चौखुटिया

