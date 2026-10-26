एयर शो के दौरान सेना का अधिकारी बनकर नमो घाट पर घूम रहे युवक को पकड़ा

जासं, वाराणसी। एयर शो के दौरान शनिवार की रात में नमो घाट पर बने हेलीपैड पर सेना का फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहे एक युवक को आदमपुर पुलिस ने पकड़ लिया। युवक की पहचान अर्पित चतुर्वेदी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवक खुद को सेना में कैप्टन के पद पर तैनात बता रहा था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई।

आदमपुर थाना प्रभारी निरीक्षक चंदन कुमार ने बताया कि नमो घाट पर एयर शो-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सरकारी कार्यों में लगे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति सेना का अधिकारी बनकर नमो घाट हेलीपैड की तरफ घूम रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की।