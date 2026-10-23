काशी विश्वनाथ मंदिर गेट पर महिलाओं से अश्लील हरकत करने वाला युवक गिरफ्तार।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना चौक पुलिस ने मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए महिलाओं और लड़कियों के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग व अश्लील इशारा करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार 22 अक्टूबर को महिला उपनिरीक्षक मानसी वर्मा टीम के साथ क्षेत्र में मामूर थीं, तभी काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर-03 के पास कुछ महिलाओं ने शिकायत की कि हल्के हरे रंग की शर्ट और नीली जींस पहना एक युवक गली में खड़ा होकर आने-जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी व अश्लील इशारे कर रहा है।