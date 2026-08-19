वाराणसी से दो साल पहले लापता हुई थी युवती, पुणे में पति के साथ जी रही थी सुकून की जिंदगी, पुलिस ने पति को ही सौंप दिया
वाराणसी से 2024 में लापता हुई युवती को पुलिस ने दो साल बाद पुणे में उसके पति के साथ सकुशल बरामद किया। युवती ने प्रेम विवाह किया था और पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उसे पति व परिजनों को सौंप दिया।
HighLights
वाराणसी से लापता युवती पुणे में पति संग बरामद।
दो साल पहले प्रेम विवाह कर पुणे में रह रही थी।
पुलिस ने युवती को विधिक कार्रवाई के बाद सौंपा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र से वर्ष 2024 में लापता हुई 22 वर्षीय युवती को पुलिस ने करीब दो साल बाद सकुशल बरामद कर लिया। युवती पुणे में एक युवक से शादी करके उसके साथ रह रही थी। पुलिस ने दोनों को बरामद करने के बाद युवती की इच्छा और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे पति एवं परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस के अनुसार, युवती के परिजनों ने वर्ष 2024 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवती की तलाश के लिए थानाध्यक्ष जंसा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम इंटरनेट मीडिया, सर्विलांस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लगातार सुराग जुटा रही थी। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक अखिलेश सोनकर ने पुलिस टीम के साथ युवती को उसके पति के साथ सकुशल बरामद कर लिया।
पूछताछ में युवती ने बताया कि वह युवक से प्रेम करती थी और दोनों बालिग हैं। 30 जून 2024 को दोनों साथ में पुणे चले गए थे। वहां मंदिर में विवाह करने के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। युवती ने बताया कि बाद में उसे जानकारी हुई कि परिजनों ने जंसा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है।