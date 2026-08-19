जागरण संवाददाता, वाराणसी। जंसा थाना क्षेत्र से वर्ष 2024 में लापता हुई 22 वर्षीय युवती को पुलिस ने करीब दो साल बाद सकुशल बरामद कर लिया। युवती पुणे में एक युवक से शादी करके उसके साथ रह रही थी। पुलिस ने दोनों को बरामद करने के बाद युवती की इच्छा और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे पति एवं परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस के अनुसार, युवती के परिजनों ने वर्ष 2024 में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। युवती की तलाश के लिए थानाध्यक्ष जंसा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम इंटरनेट मीडिया, सर्विलांस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लगातार सुराग जुटा रही थी। सोमवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर उपनिरीक्षक अखिलेश सोनकर ने पुलिस टीम के साथ युवती को उसके पति के साथ सकुशल बरामद कर लिया।