जागरण संवाददाता, वाराणसी। लक्सा थाना अंतर्गत सिद्धगिरी बाग निवासी युवा भाजपा नेता सुनील शर्मा उर्फ ‘मुंशी’ ने शनिवार को अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि सुनील शर्मा विश्वनाथ गली में खिलौने की दुकान और साड़ी की गद्दी का व्यवसाय करते थे।

साथ ही वह भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए थे। शनिवार को परिजनों ने उन्हें फंदे पर लटका देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।