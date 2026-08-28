वाराणसी में वाट्सएप काल पर जीता विश्वास फिर महिला से ऐंठ लिए 35 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चांदमारी की एक महिला को वाट्सएप काल के माध्यम से विश्वास में लेकर कस्टम विभाग के नाम पर भय दिखाकर लगभग 35 लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ठग ने खुद को मुसीबत में फंसा बताकर मदद के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों और यूपीआइ के जरिए रकम ट्रांसफर कराई।

पीड़ित के पुत्र संजीव सिंह ने साइबर थाने में तहरीर देकर आरोपित तन्मय त्यागी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार, आरोपित ने अप्रैल में संजीव की मां से वाट्सएप काल के जरिए संपर्क किया और लगभग सात-आठ दिन तक बातचीत कर उनका विश्वास जीत लिया। 22 अप्रैल को उसने बताया कि वह कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया था, जहां एयरपोर्ट कस्टम ने उसे तीन करोड़ रुपये नकद, तीन आइफोन और लगभग 12 लाख रुपये के जेवरात के साथ पकड़ लिया है।

उसने इन सामान को छुड़ाने के लिए रुपये की आवश्यकता बताई। पीड़िता को विश्वास दिलाने के लिए आरोपित ने कथित तौर पर कस्टम अधिकारी द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो भी भेजा। इसके बाद कारोबारी साझेदारी और भविष्य में रुपये देने का लालच देकर रकम की मांग शुरू की। शुरुआत में 35 हजार रुपये मांगे गए, फिर अलग-अलग बहाने बनाकर लगातार रकम ट्रांसफर कराई गई।