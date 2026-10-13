वाराणसी में महिलाओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में की ताला बंदी, कहा - कम कपड़े पहनते हैं पुजारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में सोमवार सुबह लगभग दो दर्जन महिलाओं ने पुजारी पर अर्ध वस्त्र (कम कपड़े) धारण कर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंदिर में ताला लगा दिया। इस घटना से स्थिति तनावपूर्ण महसूस हुआ तो पुजारी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी।

बताया गया क‍ि देर शाम शिवपुर पुलिस तो ताला खुलवाकर पूजा पाठ शुरू कराया। आस-पड़ोस के लोगों ने बाहरी लोगों पर मंदिर पर कब्जा करने तो पुजारी पक्ष ने आरोप लगाया कि भू माफिया के इशारे पर जानबूझ कर महिलाओं को आगे कर विवाद खड़ा कराया गया है।

परमानंदपुर निवासी श्याम बली पटेल ने बताया कि गांव के पंचर बनाने वाले लालू भगत पटेल लगभग 10 वर्ष पूर्व मंदिर के पुजारी थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राम निहोर बाबा और हाल ही में जूना अखाड़ा के बाबा पूजा कर रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि जूना अखाड़ा के बाबा अर्ध वस्त्र में मंदिर में बैठे रहते हैं, जिससे महिला श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्थानीय मंदिर में बाहरी बाबा की उपस्थिति को अस्वीकार करते हुए लालू भगत पटेल को बुलाकर पूजा कराई।