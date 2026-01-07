सोनभद्र में महिला का फट गया था गर्भाशय, डाक्टरों की टीम ने आपरेशन कर बचाई जान

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन निवासी महिला 26 वर्षीय नजरून निशा का गर्भाशय फटने से उसकी जान पर खतरा बन आया। स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन वहां के चिकित्सकों ने हाथ खड़ा कर दिया। उसे राजकीय मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया।

यहां असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डा. दिप्ती सिंह ने उसे देखा तो लगा कि उसे बीएचयू रेफर करने से उसकी जान रास्ते में ही जा सकती है। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी मेडिकल कालेज प्रशासन को दी और फिर टीम बनाकर महिला के फटे गर्भाशय का आपरेशन किया। इससे उसकी जान बच सकी। अब वह ठीक है।

डा. दिप्ती ने बताया कि जब महिला उनके पास रेफर होकर आई थी तो जांच में पता चला कि उसका आस्थानिक गर्भाशय फटा हुआ है। आंत में चोट और चिपकन भी है। उसका शरीर में रक्त की मात्रा भी काफी कम है। सिर्फ छह ग्राम रक्त होने और यहां से रेफर होने पर जान जाने का खतरा को देखकर उन्होंने तत्काल आपरेशन करने का निर्णय लिया।