सोनभद्र में महिला का फट गया था गर्भाशय, डाक्टरों की टीम ने आपरेशन कर बचाई जान
सोनभद्र की 26 वर्षीय नजरून निशा का गर्भाशय फटने से जान पर खतरा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन निवासी महिला 26 वर्षीय नजरून निशा का गर्भाशय फटने से उसकी जान पर खतरा बन आया। स्वजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन वहां के चिकित्सकों ने हाथ खड़ा कर दिया। उसे राजकीय मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया।
यहां असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डा. दिप्ती सिंह ने उसे देखा तो लगा कि उसे बीएचयू रेफर करने से उसकी जान रास्ते में ही जा सकती है। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी मेडिकल कालेज प्रशासन को दी और फिर टीम बनाकर महिला के फटे गर्भाशय का आपरेशन किया। इससे उसकी जान बच सकी। अब वह ठीक है।
डा. दिप्ती ने बताया कि जब महिला उनके पास रेफर होकर आई थी तो जांच में पता चला कि उसका आस्थानिक गर्भाशय फटा हुआ है। आंत में चोट और चिपकन भी है। उसका शरीर में रक्त की मात्रा भी काफी कम है। सिर्फ छह ग्राम रक्त होने और यहां से रेफर होने पर जान जाने का खतरा को देखकर उन्होंने तत्काल आपरेशन करने का निर्णय लिया।
महिला को लगातार रक्तस्राव भी हो रहा था। जब वह आपरेशन थिएटर में गई तो उसके शरीर में पांच ग्राम रक्त था। तत्काल फ्री कर उसे ब्लड बैंक से लाकर रक्त चढाया गया और फिर आपरेशन शुरू किया गया। टीम में एनेस्थेटिक्स डा. राजेश कुमार सिंह व अन्य सहयोगी शामिल रहे।
