जागरण संवाददाता, वाराणसी। पहड़िया चौराहा स्थित मंडी गेट नंबर दो के सामने रविवार सुबह दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक महिला को बातचीत में उलझाकर उसके सोने के आभूषण छीन लिए। घटना के बाद दोनों आरोपित मौके से फरार हो गए। महिला की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मारकंडेय महादेव, चौबेपुर निवासी आशा यादव वर्तमान में पहड़िया चौराहा स्थित मकान में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार सुबह करीब नौ बजे वह आवश्यक कार्य से जा रही थीं। पहड़िया चौराहे के पास दो अज्ञात व्यक्ति उनके पास आए और बातचीत में उलझा लिया। इसके बाद मंडी गेट नंबर दो के सामने दोनों ने धमकाते हुए उनके पहने हुए आभूषण जबरन छीन लिए।

महिला के मुताबिक आरोपित उनके दोनों कानों के सोने के कुंडल, हाथ की चार सोने की अंगूठियां और गले में पहनी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे।