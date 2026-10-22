जागरण संवाददाता, वाराणसी। चेतगंज की हिरल श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भावुक अपील की है कि स्त्रियों के सम्मान में ‘स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ’ शब्द को बदलकर ‘स्त्री एवं प्रसूति स्वास्थ्य विशेषज्ञ’ कर दिया जाए। उसने अपनी मां गरिमा श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। यह अपील भाषा के माध्यम से सम्मान देने की दिशा में एक नया उदाहरण पेश करती है।

हिरल ने पत्र में लिखा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने ‘विकलांग’ शब्द को शब्दकोश से हमेशा के लिए हटाकर ‘दिव्यांग’ शब्द समाज को दिया और दिव्यांगजनों को सम्मानित किया, उसी तरह सदियों से चल रहे ‘रोग’ शब्द को हटाया जाए। छात्र का कहना है कि ‘रोग’ शब्द स्त्रियों के सम्मान पर दाग की तरह चुभता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ शब्द महिलाओं को ज्यादा सम्मान देगा।