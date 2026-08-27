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वाराणसी में रास्ते के विवाद से परेशान महिला ने दी जान, 19 घंटे से घर के बाहर रखा शव

By Rajesh GuptaEdited By: Abhishek sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 03:53 PM (IST)

वाराणसी के अहरक गांव में रास्ते के विवाद से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ...और पढ़ें

वाराणसी में रास्ते के विवाद से परेशान महिला ने दी जान परिजनों का विरोध।

वाराणसी में रास्ते के विवाद से परेशान महिला ने दी जान परिजनों का विरोध।

HighLights

  1. रास्ते के विवाद से परेशान महिला ने की आत्महत्या।

  2. परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार, विरोध जारी।

  3. प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया।

जागरण संवाददाता, (बड़ागांव) वाराणसी। थाना क्षेत्र के अहरक गांव में घर का रास्ता बंद होने और जमीन संबंधी विवाद से परेशान महिला ने बुधवार की रात सात बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि महिला लंबे समय से रास्ते के विवाद को लेकर महिला अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

परिजनों के अनुसार विवादित रास्ता करीब छह फीट चौड़ा है, जो नवीन परती जमीन पर है। आरोप है कि पड़ोसी मनीष और अमित उपाध्याय के बाद परिजनों ने करीब दो वर्ष पहले यहां चाहरदीवारी कर रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद परिवार करीब दो फीट चौड़े वैकल्पिक रास्ते से आवागमन कर रहा था।

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मृतका के बेटे विशाल का आरोप है कि परिवार ने डीएम कार्यालय में कई बार शिकायत की और करीब एक वर्ष पहले धरना भी दिया था। तहसील में एसडीएम को भी कई प्रार्थना पत्र दिए गए। आखिरी बार 22 जुलाई 2026 को डीएम की जनसुनवाई में शिकायत की गई, जिसे 12 अगस्त को आख्या लगाकर निस्तारित दिखा दिया गया।

परिजनों का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर महिला मानसिक रूप से परेशान थी। बुधवार को दिन में किसी समय घर के सामने बने शौचालय में साड़ी का फंदा बनाकर उसने फांसी लगा ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घटना के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए कहा कि जब तक रास्ते का विवाद नहीं सुलझेगा, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

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करीब 19 घंटे से शव घर के बाहर रखा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटे हैं। वही इस मामले में एसडीएम कुंदन राजकपूर ने बताया कि मृतका का परिवार दीवानी कोर्ट से मुकदमा हार चुका है, जबकि वर्तमान विवादित रास्ते का मामला तहसीलदार न्यायालय में लंबित है।

पत्नी की फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना मिलने पर पति संतोष उपाध्याय दिल्ली से गांव पहुंचे मृतका को तीन पुत्री व एक पुत्र हैं, वही दोपहर दो बजे तक शव दरवाजे पर पड़ा रहने की सूचना मिलते ही एसडीएम सहित नायब तहसीलदार एसीपी पिण्डरा कानून गो लेखपाल मौके पर पहुंचे और परिजन से बात करने के बाद विपक्षी से पंचायत भवन में अकेले बात करने से नाराज परिजन का इसी बात को लेकर एसडीएम से नोंक-झोंक भी हुआ‌।