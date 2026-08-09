दिल पर पत्थर रखकर शराबी पति को भेजा हवालात, आठ घंटे बाद लौटा तो छूट चुकी थी नशे की लत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। रोहनिया के देउरा गांव की चांदतारा उन महिलाओं के नजीर बन गईं जो घर के किसी सदस्य के नशे का शिकार होने के बाद हिम्मत हार जाती हैं। कोई रास्ता नहीं दिखता है। कई परिवार तो यह मान बैठते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि नशा छूटता नहीं है, जिंदगी छुड़ा देता है।

चांदतारा ने बाकी से अलग हटकर काम किया। मजदूर पति रमेश शराब का आदी हो गया था और चांदतारा के लिए एक-एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। निराशा के भंवर से निकलने की दृढृइच्छा शक्ति चांदतारा में थी और आखिरकार वह सफल भी हो गईं। आज पूरा परिवार खुशहाली का जीवन जी रहा है।

देउरा गांव निवासी चांदतारा अपने पति रमेश, बेटा गोविंद और बेटी निशा के साथ जीवन यापन करती हैं। रमेश को शराब की लत लग गई। पूरे दिन हाड़तोड़ मेहनत के बाद वह लड़खड़ाते कदम से घर लौटता था। जेब में दिहाड़ी का पैसा भी नहीं रहता था। जब चांदतारा चूल्हे की चिंता कर पति से बात करती तो उनकी पिटाई होती थी। घर में चूल्हा जलना मुश्किल था।

बेटा गोविंद विवाहित था और हर शाम नशे की गिरफ्त में पिता के रवैये इतना आहत हुआ कि पांच साल पहले पत्नी को लेकर अपनी ससुराल गिरजापुर चला गया। बेटी की शादी की चिंता में चांदतारा परेशान थीं। जब सहनशक्ति ने जवाब दिया तो चांदतारा में एक नई हिम्मत सामने आ गई। गांव की अन्य महिलाओं ने उन्हें राह दिखाई।

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चार साल पहले रोहनिया कोतवाली को सूचना देकर पति को थाने भेजवा दिया। सुबह से शाम हो गई। फिर वह खुद थाने गईं और पति से बातचीत की। पुलिस ने भी समझाया। आखिरकार एक दशक से नियमित शराब पीने वाले रमेश के जीवन में बदलाव आ गया। पत्नी ने शिकायत वापस लिया और रमेश घर आ गया।