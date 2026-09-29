जागरण संवाददाता, वाराणसी। मेटा का सबसे चर्च‍ित सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म वाट्सएप को लेकर सोशल मीड‍िया में जो चर्चा है उसके अनुसार अब मेटा की ओर से संदेश भेजने के ल‍िए 14 पैसे चार्ज करने की तैयारी है। जल्‍द ही इसे लागू करने के बाद हर संदेश के साथ उपभोक्‍ता की जेब से वसूली करने की तैयारी है।

सोशल मीड‍िया पर चर्चा की यह बात सही भी बताई गई है। दरअसल वाट्सएप को लेकर नई जानकारी सामने आई है क‍ि अब उपभोक्‍ता से 14 पैसे एक संदेश के वाट्सएप की ओर से मेटा वसूल करेगी। हालांक‍ि इस संदेश में यह भी स्‍पष्‍ट क‍िया गया है क‍ि इसका भार आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। वाे सभी लोग यह सेवाएं फ्री में पूर्व की भांत‍ि लेते रहेंगे।