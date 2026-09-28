जागरण संवाददाता, वाराणसी। एयर शो में आसमान में करतब देखने के लिए उमड़ने वाली भीड़ के बीच जमीन पर यातायात व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। माह भर बाद होने वाले एयर शो में आने वाले वीआइपी, पर्यटकों और स्थानीय दर्शकों के वाहनों का दबाव संभालने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान पर तैयारी तेज कर दी है।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्र ने सोवमार को बनारस से सटे चंदौली जिले के पड़ाव समेत आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर संभावित दबाव वाले मार्गों और पार्किंग स्थलों की स्थिति देखी। एयर शो के दिन सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि दर्शकों के वाहन कहां रोके जाएंगे और वहां से उन्हें कार्यक्रम स्थल तक कैसे पहुंचाया जाएगा।

पुलिस ऐसे स्थानों की तलाश कर रही है, जहां बड़ी संख्या में वाहन खड़े कराए जा सकें और मुख्य मार्ग पर जाम का दबाव न बढ़े। इसके साथ ही पार्किंग से कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने के लिए अलग व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रमुख सड़कों, संपर्क मार्गों, चौराहों और संभावित डायवर्जन प्वाइंट की स्थिति देखी गई।

अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि कार्यक्रम स्थल की ओर वाहनों का दबाव एक साथ न पहुंचे। जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर वाहनों को रोककर चरणबद्ध तरीके से आगे भेजने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। वीआइपी मूवमेंट के लिए अलग मार्ग

वीआइपी के आने-जाने के दौरान सामान्य यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए अलग मार्ग और पार्किंग व्यवस्था पर ज्यादा जोर है। वीआइपी काफिले के गुजरने के दौरान आम वाहनों को कहां रोका जाएगा, यह भी ट्रैफिक प्लान का हिस्सा होगा।