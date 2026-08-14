जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी भगवान शिव की नगरी है जहां माता अन्नपूर्णा अन्न धन का बरसात करती हैं। बनारस में सबसे अधिक धार्मिक पर्यटक आ रहे हैं। इसमें होटल, धर्मशाला, आश्रमों में भी रुकने वालों की कमी नहीं है। जबकि बनारस आने वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेहतर भोजन की होती है।

भगवान शिव की नगरी काशी में आपको भोजन, भंडारे की कोई कमी नहीं है। यहां उत्तर भारतीय भोजन से लेकर दक्षिण भारतीय भोजन की फ्री में व्यवस्था है। अगर आप भी बनारस आ रहे हों तो आपके पास फ्री में भोजन की व्यवस्था भी इन स्थानों पर हो जाएगी। काशी में प्रतिदिन श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए नि:शुल्क भोजन भंडारा या प्रसाद की व्यवस्था कई प्रमुख धार्मिक स्थलों और अन्नक्षेत्रों में उपलब्ध रहती है

काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की दशाश्वमेध घाट रोड पर सबसे पहले खिचड़ी बाबा का मंदिर है जहां पर सुबह सुबह खिचड़ी का भंडारा चलता है। खिचड़ी दान करने वालों या मनौती पूरी होने वालों की ओर से खिचड़ी का प्रसाद यहां पर बनता है और कोई भी आस्थावान सुबह सूर्योद के बाद बनने वाले खिचड़ी के भंडारे से प्रसाद प्राप्त कर सकता है। यहां दोने में खिचड़ी प्रसाद के तौर पर नियमित खिचड़ी बाबा को भोग लगाने के बाद वितरित होती है।

मां अन्नपूर्णा मंदिर अन्नक्षेत्र में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क महाप्रसाद और भोजन की व्यवस्था होती है। श्री काशी विश्वनाथ अन्नक्षेत्र में विश्वनाथ धाम परिसर के भीतर और आसपास ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन/प्रसाद वितरित किया जाता है। इस्कॉन मंदिर में दुर्गाकुंड स्थित इस्कॉन मंदिर में नियमित रूप से महाप्रसाद वितरित किया जाता है।

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अन्नपूर्णा मंदिर में दिन चढ़ने के साथ ही कतार में लगे भक्त पेट भरकर भोजन कर सकते हैं। यहां दक्षिण भारतीय शैली के भोजन से लेकर उत्तर भारतीयों के शानदार जायके सहज उपलब्ध हैं। लंबे समय से अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से भक्तों को फ्री में भंडारा कराया जा रहा है।

यहां आप पेट भरकर जितनी भी बार चाहें चावल, दाल सहित अन्य भोजन आपको फ्री में प्राप्त होते हैं। भक्तों को यहां पर इडली का भी प्रसाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्न क्षेत्र में भी भक्तों के लिए नियमित दोपहर में भोजन भंडारे की व्यवस्था है। इसके अलावा विभिन्न मठों और आश्रमों में भी भक्तों के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था है।

काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार भंडारा

सावन में श्री काशी विश्वनाथ धाम आने वाले शिवभक्तों के लिए शहर की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और समाजसेवी भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। बीते 10 अगस्त, सोमवार को बांसफाटक पर समाजसेवी लक्ष्मी कांत मिश्रा उर्फ किशमिश गुरु ने भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन कराया, सावन माह के प्रत्येक सोमवार को उनके द्वारा यह सेवा की जा रही है।