जौ के आटे, तिल, शहद, गंगाजल से बने पिंड का क्या है महत्व, ऐसे मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, वाराणसी। सनातन धर्म में पितृपक्ष को मोक्ष और आशीर्वाद का पर्व माना जाता है। इस अवसर पर 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। काशी से गया तक इस दौरान पिंडदान की परंपरा निभाई जाती है। काशी के शीतला घाट के पुजारी दिनेश महाराज बताते हैं कि सभी लोग अपने पितरों का जल यहीं गंगा किनारे से शुरू करके गया में जाकर पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि काशी में किया गया तर्पण सीधे पितरों तक पहुंचता है।

दिनेश महाराज का कहना है, "हमारे लिए पितृ ही सबसे बड़े भगवान हैं। चाहे दादा-परदादा हों, जिनके पिता नहीं हैं, वे अपने पितरों को ही देवता मानकर कार्य करते हैं। पितृपक्ष में किया गया दान-पुण्य पितरों को मुक्ति देता है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।"

पिंड का महत्व और उसकी रचना के बारे में बताते हुए महाराज कहते हैं कि पिंड को हमारे शरीर का प्रतीक माना जाता है, जो पांच चीजों से बनाया जाता है। हर एक का अपना वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है: