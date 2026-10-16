जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख बदला हुआ है और वातावरण में मौसम का रुख ठंडक की ओर हो चला है। घरों में कूलर एसी के बाद अब पंखे भी बंद होने लगे हैं। जबक‍ि मौसम व‍िभाग का अंदेशा आगे भी मौसम के और ठंडा होने का है। वहीं पूर्वांचल में कई बाढ़ प्रभाव‍ित क्षेत्रों में कुहासा घना होकर अब सुबह कोहरे का रूप लेने लगा है।

शुक्रवार की सुबह वाराणसी में बादलों की सक्र‍ियता रही और बादलों की हल्‍की आवाजाही की वजह से कोहरे जैसी सूरत पूर्वांचल और अंचलों में रही। मौसम व‍िभाग की ओर से हालांक‍ि बादलों की हल्‍की आवाजाही का संकेत द‍िया गया था। वहीं सुबह ठंडक में इजाफा होने के साथ ही वातावरण का रुख भी बदलने लगा है। माना जा रहा है क‍ि अब गुलाबी ठंडक प्रभावी होने के बाद अब कोहरे की सूरत भी अंचलों में प्रभावी होने लगेगी।