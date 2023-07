Varanasi: गंगा की लहरों पर जल्द दौड़ेंगी वॉटर टैक्सी, ट्रायल पूरा; जानें कब होगा उद्घाटन?

गंगा में तीन दिवसीय वॉटर टैक्सी का ट्रायल रविवार को पूरा हो गया। वहीं वाटर टैक्सियों की आंतरिक साज- सज्जा को नया लुक देने के उद्देश्य से आए कोलकाता के इंजीनियर मुआयना करके लौट गए। अब पांच जुलाई को वाटर टैक्सी संचालित करने के लिए टेंडर खोला जाएगा। दरअसल भावनगर (गुजरात) की एक कम्पनी ने अपने सीएसआर फंड से दो वाटर टैक्सियां दी हैं।

Varanasi: वॉटर टैक्सी का ट्रायल पूरा, उदघाट्न का इंतजार

जागरण संवाददाता, वाराणसी: गंगा में तीन दिवसीय वॉटर टैक्सी का ट्रायल रविवार को पूरा हो गया। वहीं, वाटर टैक्सियों की आंतरिक साज- सज्जा को नया लुक देने के उद्देश्य से आए कोलकाता के इंजीनियर मुआयना करके लौट गए। अब पांच जुलाई को वाटर टैक्सी संचालित करने के लिए टेंडर खोला जाएगा। दरअसल, भावनगर (गुजरात) की एक कम्पनी ने अपने सीएसआर फंड से दो वाटर टैक्सियां दी हैं। इसका मकसद काशी आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ का दर्शन और घाट भ्रमण कराना है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक लोड कम होगा। फिलहाल इन टैक्सियों को राजघाट, ललिता घाट, दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट के लिए ही चलाया जायेगा। जरूरत के हिसाब से भविष्य में इसका दायरा बढ़ेगा। वहीं, पिछले बुधवार को नमो घाट के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने वाटर टैक्सियों की भीतरी साज-सज्जा को और बेहतर करने और इंजन को सीएनजी में परिवर्तित करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वीसीटीएसएल) ने कोलकाता के इंजीनियर की मदद ली। वीसीटीएसएल के प्रबंधक निदेशक गौरव वर्मा ने बताया कि टैक्सी का ट्रायल पूरा हो गया है। पांच जुलाई को टेंडर खुलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Edited By: Nitesh Srivastava