जागरण संवाददाता, वाराणसी। अब गंगा में नाव दुर्घटना होने पर जल पुलिस की टीम तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकेगी। डूब रहे लोगों को बचाकर उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। गंगा में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस रेस्क्यू स्टेशन बनाने और वाटर एंबुलेंस चलाने जा रही है। पर्व शुरू होने के दृष्टिगत एक पखवाड़े में पुलिस रेस्क्यू स्टेशन एवं वाटर एंबुलेंस को तैनात कर दिया जाएगा।

पुलिस रेस्क्यू स्टेशन 10 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा, जिसे जल पुलिस कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे गंगा घाटों पर लगे कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे निगरानी करना संभव होगा। इंटरनेट की वाइफाइ व्यवस्था से यह कार्य सुगम होगा। कमांड सेंटर की स्थापना से जल पुलिस घाटों और नावों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी निगरानी रख सकेगी। जल पुलिस की टीम एनडीआरएफ के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है, और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ही वाटर एंबुलेंस में तैनात किए जाएंगे।