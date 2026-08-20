वाराणसी में गंगा में जल पुलिस का रेस्क्यू स्टेशन, वाटर एंबुलेंस से जान बचाने की मुहिम चढ़ेगी परवान
वाराणसी में गंगा नदी में दुर्घटनाओं से निपटने के लिए जल पुलिस एक रेस्क्यू स्टेशन और वाटर एंबुलेंस तैनात करेगी। यह पहल डूबते लोगों को बचाने और उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार देने में मदद करेगी, साथ ही घाटों पर निगरानी भी रखेगी।
HighLights
गंगा में नाव दुर्घटनाओं पर जल पुलिस करेगी त्वरित रेस्क्यू।
डूबते व्यक्तियों को वाटर एंबुलेंस में मिलेगा प्राथमिक उपचार।
रेस्क्यू स्टेशन से गंगा घाटों पर होगी सीधी निगरानी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। अब गंगा में नाव दुर्घटना होने पर जल पुलिस की टीम तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकेगी। डूब रहे लोगों को बचाकर उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। गंगा में बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कमिश्नरेट पुलिस रेस्क्यू स्टेशन बनाने और वाटर एंबुलेंस चलाने जा रही है। पर्व शुरू होने के दृष्टिगत एक पखवाड़े में पुलिस रेस्क्यू स्टेशन एवं वाटर एंबुलेंस को तैनात कर दिया जाएगा।
पुलिस रेस्क्यू स्टेशन 10 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा होगा, जिसे जल पुलिस कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे गंगा घाटों पर लगे कैमरों से जोड़ा जाएगा, जिससे निगरानी करना संभव होगा। इंटरनेट की वाइफाइ व्यवस्था से यह कार्य सुगम होगा। कमांड सेंटर की स्थापना से जल पुलिस घाटों और नावों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सीधी निगरानी रख सकेगी। जल पुलिस की टीम एनडीआरएफ के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है, और प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ही वाटर एंबुलेंस में तैनात किए जाएंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा में डूब रहे व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वाटर एंबुलेंस में प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना है। वाटर एंबुलेंस में प्राथमिक इलाज के सभी इंतजाम किए जाएंगे।
पुलिस रेस्क्यू स्टेशन में उपलब्ध सुविधाएं निम्नलिखित हैं
दो तेज गति वाली रेस्क्यू बोट, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू ट्यूब, रस्सी थ्रो बैग, प्राथमिक उपचार किट, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलिंडर, वायरलेस सेट, पब्लिक एडेड सिस्टम, सायरन, लाउड स्पीकर, सीसीटीवी कैमरा, सर्च लाइट, हाई मास्ट लाइट, नाइट विजन, जेनरेटर सेट, सोलर पैनल, पेयजल, शौचालय और स्टोरेज रूम।
गंगा में ट्रैफिक का बोझ बढ़ रहा है, जिसके दृष्टिगत भविष्य के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस रेस्क्यू स्टेशन और वाटर एंबुलेंस है। पुलिस रेस्क्यू स्टेशन को कमांड सेंटर के रूप में विकसित कर जल पुलिस गंगा घाटों के साथ-साथ गंगा में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों की निगरानी कर सकेगी। रेस्क्यू स्टेशन पर उपलब्ध पर्याप्त मैनपावर बचाव कार्य में सहायक सिद्ध होगा।
मोहित अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर।