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गंगा का जलस्तर घटा, फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एनडीआरएफ- जल पुलिस की गश्त जारी

By Pradyuman Pandey RamuEdited By: Abhishek sharma
Published: Sun, 13 Sep 2026 06:21 PM (IST)

गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद वाराणसी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों ...और पढ़ें

गंगा का जलस्तर घटा पर वाराणसी में बाढ़ का खतरा बरकरार, प्रशासन अलर्ट पर।

गंगा का जलस्तर घटा पर वाराणसी में बाढ़ का खतरा बरकरार, प्रशासन अलर्ट पर।

HighLights

  1. गंगा का जलस्तर घटा, पर निचले इलाकों में बाढ़ जारी।

  2. एनडीआरएफ और जल पुलिस 24x7 गश्त कर रही है।

  3. प्रशासन राहत कार्य तेज कर रहा, लोगों को सतर्कता की सलाह।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, 13 सितंबर रविवार को वाराणसी में गंगा का जलस्तर 68.72 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 71.262 मीटर से 2.5 मीटर नीचे है। जलस्तर में 20 मिमी प्रति घंटे की दर से कमी आ रही है। हालांकि, जलस्तर में कमी आने के बाद भी तटवर्ती और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।

जलस्तर घटने के साथ ही घाटों और किनारों पर मिट्टी और सिल्ट की मोटी परत जम गई है। पानी उतरने के बाद कचरा और गंदगी भी दिखाई दे रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और जल पुलिस 24x7 पेट्रोलिंग कर रही है। जबक‍ि बाढ़ की वजह से नौका संचालन बंद चल रहा है। 

प्रशासन ने घाटों पर लोगों से अपील की है कि वे गहरे पानी में न जाने से बचें। राहत-बचाव दल पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज कर दिया है। प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे खाद्य पदार्थ, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके साथ ही, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है। कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई करें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

इस बीच, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने सभी नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। बाढ़ की स्थिति को लेकर स्थानीय निवासियों में असुरक्षा का माहौल है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि इस संकट से मिलकर निपटा जा सके।