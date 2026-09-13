जागरण संवाददाता, वाराणसी। चितईपुर क्षेत्र की दर्जनों कालोनियों में जलभराव और सड़कों की दुर्दशा को लेकर विश्वकर्मा नगर कालोनी की महिलाओं के साथ ही क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने विश्वकर्मा नगर कालोनी के मोड़ पर जमकर विरोध जताया। इसके बाद प्रदर्शन करने वाले चितईपुर चौराहे तक पैदल मार्च करके अपना आक्रोश और विरोध जताया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आसपास की सभी कालोनियों में जलभराव के कारण सड़कें भी जर्जर हो गई हैं। महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मार्च निकाल रहे लोग जलभराव और सीवर की मार, डूब रहा बनारस लाचार , नगर निगम होश में आओ, सीवर का गंदा पानी हटाओ , जलकल विभाग मुर्दाबाद, जनता त्रस्त, अधिकारी आज़ाद , स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज लाओ, काशी को जलभराव से मुक्त कराओ , कलेक्टर साहब होश में आओ, सीवर की इस नरक से मुक्ति दिलाओ , जिलाधिकारी ध्यान दो, कंदवा-चितईपुर के जलभराव का समाधान दो आदि के नारे लगाते हुए जमकर विरोध किया।