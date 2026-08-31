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काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में सुरक्षा व्‍यवस्‍था की खुली पोल, गर्भगृह में चश्‍मे के कैमरे से बना वीड‍ियो सोशल मीडि‍या में हो रहा वायरल

By Vns Shailesh Asthana Edited By: Abhishek sharma
Updated: Mon, 31 Aug 2026 02:03 PM (IST)

काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह से चश्मे में लगे कैमरे से बना वीडियो वायरल होने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर ...और पढ़ें

HighLights

  1. गर्भगृह से चश्मे के कैमरे से बना वीडियो वायरल।

  2. मोबाइल प्रतिबंध के बावजूद सुरक्षा में बड़ी चूक।

  3. मंदिर प्रशासन और पुलिस पर उठ रहे गंभीर सवाल।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। "ना मोबाइल जाएगा न कैमरा जाएगा, सब बाहर रख‍िए" का सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिया जाने वाला निर्देश बाबा दरबार में इस समय सोशल मीडिया पर धता बताते हुए गर्भगृह तक की कहानी वायरल हो रही है। हाथों में दूध लेकर बाबा का अभिषेक करने से लेकर गर्भगृह के भीतर के वीडियो और बाहर मंदिर के शिखर के साथ सेल्फी का वीडियो वायरल होकर भीतर की कहानी को उजागर कर रहा है।

आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हों या दर्शन कराने के नाम पर पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की बातें, सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था के दावों की कलई एक वायरल वीडियो ने खोल दी है। सोशल मीडिया पर संबंधित व्यक्ति का गर्भगृह तक जाने और बाहर सेल्फी लेने की तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था की कहानी बयां कर रही हैं।

गर्भगृह तक पहुंच का अर्थ यही है कि संबंधित व्यक्ति को विशेष पहुंच प्राप्त है और भीतर मोबाइल से सेल्फी लेने की दास्तान यह बताती है कि बाबा दरबार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आखिर गर्भगृह तक पहुंचने की प्रक्रिया इतनी सहज कैसे हो गई, वह भी बिना इलेक्ट्रिक उपकरणों की जांच के।

इस वायरल वीडियो के बारे में मंदिर या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया है, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह स्थिति सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है और दर्शकों के मन में संदेह पैदा करती है कि क्या वास्तव में सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा रहा है।

बाबा दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाती हैं। जब श्रद्धालु गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर रखने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बावजूद, कुछ लोग इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गर्भगृह में पहुंच जाते हैं और वहां से वीडियो और तस्वीरें साझा करते हैं।

इस प्रकार की घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करती हैं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी एक चिंता का विषय बन गई हैं। क्या सुरक्षा कर्मियों की ओर से दी जाने वाली निर्देशों का पालन किया जा रहा है? क्या मंदिर प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और मंदिर प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले में पारदर्शिता बरते और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

बाबा दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इस प्रकार की घटनाएं न केवल श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय हैं, बल्कि यह मंदिर की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाती हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी आस्था को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस मामले में उचित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।