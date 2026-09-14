प्रदेश के 1565 पीएम श्री विद्यालयों में विकसित होंगे वेजिटेबल और हर्बल गार्डन, प्रति स्कूल मिलेंगे 20 हजार रुपये

संग्राम सिंह, जागरण, वाराणसी। प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों को जीवंत लर्निंग स्पेस और हरित परिसरों के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के 1565 पीएम श्री विद्यालयों में 'वेजिटेबल, मेडिकल और किचन गार्डन' की स्थापना व विकास के आदेश दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के तहत प्रति विद्यालय 20 हजार रुपये की दर से कुल 3.13 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की है। बनारस में 15 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रकृति, पोषण, औषधीय पौधों, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जैविक खाद और अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ना है ताकि वे किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त कर सकें।

यह पूरा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से कराया जाएगा। समिति की बैठक में गार्डन की लोकेशन, पौधों के चयन, अनुमानित व्यय और बच्चों की सहभागिता पर स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, एलोवेरा, नीम, आंवला जैसे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे।