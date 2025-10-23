जैतपुरा में युवक की निर्मम हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी
वाराणसी के जैतपुरा क्षेत्र में एक युवक, नौशाद, की सिर कूंच कर हत्या कर दी गई। घटना देर रात हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है और वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। जैतपुरा के जलालीपुरा इलाके में एक युवक की सिर कूंच कर हत्या कर दी गई। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार, मृत युवक की पहचान सरैया निवासी नौशाद के रूप में हुई है। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में युवक की निर्मम पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई।
यह घटना देर रात हुई, और सीसीटीवी कैमरे में इस मारपीट की तस्वीरें मिली हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने ईंट से युवक के सिर पर वार किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं, जिससे मामले की गहन जांच की जा रही है।
स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह घटना क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रही है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।
बतया कि इस प्रकार की हिंसा समाज में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं और पुलिस को सूचित करें। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, और पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है, और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय लोग व परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपित पुलिस हिरासत में होंगे।
