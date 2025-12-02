वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत, गोताखोरों ने की तलाश

जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेध थाने के मीरघाट के सामने गंगा में स्नान कर रहे तीन युवकों में से एक की डूबने से मृत्यु हो गई।तीनों युवक गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए। मौके पर उपस्थित नाविकों ने लक्की पांडे और कृष्णा तिवारी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन साहिल शुक्ला डूब गया।

लक्की पाण्डेय, पुत्र विनय पांडे, निवासी ग्राम नेवादा, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र 20 वर्ष, अपने मित्र कृष्णा तिवारी, पुत्र राम संजीवन तिवारी, ग्राम अधुरासी, थाना चोरी, जिला भदोही, उम्र लगभग 19 वर्ष और अपने दूर के रिश्तेदार साहिल शुक्ला, पुत्र कमलेश शुक्ला, निवासी ग्राम वासुदेवपुर, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र लगभग 20 वर्ष के साथ वाराणसी घूमने आए हुए थे।

सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी दशाश्वमेध, अनुज मणि तिवारी, ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एनडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से साहिल की तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद साहिल का शव कबीर चौराहा स्थित जिला मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।