Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत, गोताखोरों ने की तलाश

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करते समय एक युवक डूब गया। गहरे पानी में चले जाने के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय गोताखोरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मृतक साहिल शुक्‍ला अपने पिता का एकलौता पुत्र था और अहमदाबाद में बी.फार्मा (तीसरा वर्ष) का छात्र था।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दशाश्वमेध थाने के मीरघाट के सामने गंगा में स्नान कर रहे तीन युवकों में से एक की डूबने से मृत्यु हो गई।तीनों युवक गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी वे गहरे पानी में चले गए। मौके पर उपस्थित नाविकों ने लक्की पांडे और कृष्णा तिवारी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन साहिल शुक्ला डूब गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लक्की पाण्डेय, पुत्र विनय पांडे, निवासी ग्राम नेवादा, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र 20 वर्ष, अपने मित्र कृष्णा तिवारी, पुत्र राम संजीवन तिवारी, ग्राम अधुरासी, थाना चोरी, जिला भदोही, उम्र लगभग 19 वर्ष और अपने दूर के रिश्तेदार साहिल शुक्ला, पुत्र कमलेश शुक्ला, निवासी ग्राम वासुदेवपुर, थाना औराई, जनपद महाराजगंज, उम्र लगभग 20 वर्ष के साथ वाराणसी घूमने आए हुए थे।

    सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी दशाश्वमेध, अनुज मणि तिवारी, ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर एनडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से साहिल की तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद साहिल का शव कबीर चौराहा स्थित जिला मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    साहिल अपने पिता का एकलौता पुत्र था और अहमदाबाद में बी.फार्मा (तीसरा वर्ष) का छात्र था। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ा दी है। गंगा में स्नान के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। काशी में यह घटना एक बार फिर से जल सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।