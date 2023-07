Varanasi: ट्रक से कुचल कर स्कूटी सवार महिला की मौत, बिटिया को स्कूल से लेने घर से निकली थी मां

बड़ागांव थाना अंतर्गत हरहुआ बाजार में गैस सिलेंडर लदे ट्रक से कुचलकर 40 वर्षीय शेफाली श्रीवास्तव की मौत हो गई। वह अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए घर से निकलीं थीं। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर सीधा हरहुआ पुलिस चौकी जा पहुंचा। दुर्घटना की भनक लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया और मां का शव देख बेटी बिलख उठी।

हरहुआ संवाद सहयोगी। बड़ागांव थाना अंतर्गत हरहुआ बाजार में गैस सिलेंडर लदे ट्रक से कुचलकर 40 वर्षीय शेफाली श्रीवास्तव की मौत हो गई। वह अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए घर से निकलीं थीं। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर सीधा हरहुआ पुलिस चौकी जा पहुंचा। दुर्घटना की भनक लगते ही पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। गनेशपुर तरना निवासी अधिवक्ता राकेश श्रीवास्तव की पत्नी शेफाली रोज की भांति नौंवी कक्षा में पढ़ रही बेटी आकांक्षा को लाने स्कूटी से जा रहीं थीं। फ्लाई ओवर के पिलर नंबर 66/67 के पास किसी वजह से स्कूटी अनियंत्रित हुई तो शेफाली गिर पड़ीं। उसी दौरान गैस सिलेंडर लदा ट्रक उधर से गुजरा तो उसका पिछला चक्का शेफाली के सिर और हाथ से होकर गुजर गया। हरहुआ चौकी प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी ने विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक चालक बड़ागांव थाना क्षेत्र के ही कोरवां गांव का निवासी है। उधर हरहुआ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मार्ग पर गतिरोधक बनाने की मांग उठाई है। हेलमेट भी काम न आया शेफाली बाकायदा हेलमेट पहनकर घर से निकलीं थीं। इसके बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हेलमेट इस तरह दो पहियों के बीच में आ गया कि हेलमेट चूर-चूर हो गया। मां का शव देख चीख पड़ी आकांछा मां का स्कूल में इंतजार कर रही आकांछा की धड़कनें तेज हुई जा रहीं थी। वह इसलिए भी परेशान थी कि क्यों कि उसकी सुरक्षा को फिक्रमंद मां रोजाना स्कूल में छुट्टी होने से पूर्व ही पहुंच जातीं थीं। बिटिया उधेड़बुन में जुटी थी कि उसे लेने मां की जगह परिचित दूसरे व्यक्ति स्कूल पहुंच आए। बिटिया पुलिस चौकी पहुंची तो मां का शव देख बेटी बिलख उठी। शेफाली को दो बेटी आकांछा और मीठी हैं।

