वाराणसी रेलवे स्टेशन पर दो बच्चों की मां बीस बरस के प्रेमी से लिपटी, पति के सामने मचा हंगामा, कहा - 'प्रेमी संग ही रहूंगी'

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट रेलवे स्टेशन के पास वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा मच गया जब सड़क किनारे दो बच्चों की मां एक 20 वर्षीय युवक से मिलने पहुंची। महिला के पहुंचने के साथ ही जानकारी होने पर मौके पर पति ने भी अपनी पत्नी को पकड़ लिया। बीच सड़क पर पति ने जब पत्नी को पकड़ लिया तो महिला जिद पर आ गई और युवक से चिपक गई, यह कहते हुए कि वह इसी युवक के साथ रहना चाहती है।

परिवार और प्रेमी के बीच प्रेमी को चुनने वाली महिला के हंगामे के बीच प्रेमी हाथ छुड़ाता दिखा, लेकिन महिला ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे सड़क पर विवाद खड़ा हो गया। इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। काफी देर तक सड़क पर हंगामा होता रहा, लेकिन परिजनों के बीच वाद विवाद के बाद सभी वहां से चले गए।

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला की भावनाएं और पति की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यह मामला न केवल स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बना, बल्कि यह समाज में रिश्तों की जटिलताओं को भी उजागर करता है।

महिला की इस स्थिति ने यह सवाल उठाया है कि क्या एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य के साथ रहने का निर्णय ले सकता है? इस घटना ने पारिवारिक संबंधों और प्रेम के बीच के संघर्ष को भी दर्शाया है। जबक‍ि इस मामले की श‍िकायत कहीं भी किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती हुई अस्थिरता को दर्शाती हैं। कुछ लोगों ने महिला के निर्णय का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसे गलत ठहराया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे प्रेम और वफादारी के बीच की सीमाएं कभी-कभी धुंधली हो जाती हैं।