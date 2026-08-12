प्रेमी के घर प्रेमिका ने किया हंगामा, शादी का दावा कर पकड़ी साथ रहने की जिद, चोलापुर का मामला

जागरण संवाददाता, वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंचकर उसके साथ रहने की जिद करने लगी।

युवती ने आरोप लगाया कि करीब चार वर्ष पूर्व उसने मंदिर में प्रेमी के साथ शादी की थी। अब प्रेमी और उसके स्वजन शादी से इनकार कर रहे हैं। विरोध करने पर युवती को घर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और बाहर निकालकर गांव के ही एक व्यक्ति के तबेले में बैठा दिया गया।

करीब पांच घंटे तक चले विवाद के बाद युवती ने 1090 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही चोलापुर थाने पहुंचकर प्रेमी और उसके स्वजन के खिलाफ तहरीर दी। यह है पूरा मामला युवती के अनुसार, उसका युवक से पिछले करीब आठ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसने आरोप लगाया कि 10 दिसंबर 2022 को मंदिर में प्रेमी ने उससे शादी की थी। इसके बाद वह उसके साथ पति-पत्नी की तरह संबंध रखता रहा, लेकिन अब शादी को स्वीकार करने और उसे अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है।