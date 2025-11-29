Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ से ठंड से राहत मिलने का अनुमान, छाएगा हल्का कोहरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। अगले दो दिनों के दौरान तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को फिलहाल ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यह स्थिति दिन को हल्का गर्म और रात को हल्की ठंडक प्रदान करेगी। सुबह के समय वाहन चालकों और यात्रियों को हल्के कोहरे के कारण सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य से ऊपरी क्षोभमंडल तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में विस्तृत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है।