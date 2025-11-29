Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ से ठंड से राहत मिलने का अनुमान, छाएगा हल्का कोहरा
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वाराणसी में अगले दो दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है, लेकिन दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। अगले दो दिनों के दौरान तापमान में क्रमिक वृद्धि दर्ज होने की संभावना है, जिससे लोगों को फिलहाल ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। इस बदलाव का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है।
सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यह स्थिति दिन को हल्का गर्म और रात को हल्की ठंडक प्रदान करेगी। सुबह के समय वाहन चालकों और यात्रियों को हल्के कोहरे के कारण सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।
पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मध्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मध्य से ऊपरी क्षोभमंडल तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में विस्तृत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है।
इसके साथ ही, दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान पर निम्न क्षोभमंडल में बने अन्य चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में आ रही ठंडी और शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवा की दिशा बदल गई है। आसमान में आंशिक बादलों की उपस्थिति भी तापमान बढ़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। तापमान में वृद्धि और कोहरे की संभावना पिछले 24 घंटों में ही प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
मौसम में यह बदलाव लोगों को कुछ दिनों के लिए ठिठुरन भरी सर्दी से हल्की राहत दे सकता है। हालांकि, सुबह हल्का कोहरा व धुंध छाएगी, लेकिन दिन में मुख्य रूप से मौसम साफ रहने का अनुमान है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।
