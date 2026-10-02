जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुलाबी ठंड का दौर शुरू हो चुका है। अब बादलों की सक्र‍ियता का दौर मानसून की वापसी तक बने रहने का अनुमान तो है लेक‍िन लोकल हीट‍िंंग के अभाव में बादल सघन नहीं हो पा रहे है और बार‍िश का दौर भी शुरू नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है क‍ि अब गुलाबी ठंडक के साथ ही पुरवा हवाओं का जोर भी कमजोर पड़ेगा और आने वाले द‍िनों में मौसम का रुख ठंडक की ओर ही होगा।

पश्‍च‍िमी उत्‍तर प्रदेश के कुछ ज‍िलों तक ही मानसून की वापसी अब तक हो सकी है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में मानसूनी वापसी पूरी तरह से पूर्वांचल से हो जाए लेक‍िन इसके लि‍ए लगभग दस अक्‍टूबर तक का ही समय होता है। इस ल‍िहाज से मानसून पूर्वांचल में सोनभद्र के रास्‍ते अभी सप्‍ताह भर बाद तक ही व‍िदायी की राह पर होगा लेक‍िन बार‍िश की संभावना लोकल हीट‍िंग की वजह से कम ही है। मौसम व‍िभाग की ओर से अब बार‍िश का संकेत सप्‍ताह भर नहीं हैं।

वाराणसी में शुक्रवार की सुबह वातावरण का रुख बादलों की ओर रहा और द‍िन चढ़ने के साथ ही बादलों की आवाजाही का रुख भी बदला और आने वाले द‍िनों में मौसम का रुख अंचलों में कुहासे की ओर भी होगा। मौसम व‍िभाग ने इस सप्‍ताह से तापमान में कमी का संकेत भी द‍िया है। इस ल‍िहाज से गुलाबी ठंडक का असर पूर्वांचल में इसी सप्‍ताह से गहराना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ गर्म‍ियों की व‍िदाई इस माह से मानी जा रही है।