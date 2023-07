Varanasi Weather: पूर्वी यूपी में पहुंचा मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत; अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट

उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार की दोपहर बाद छाए बादलों ने राहत प्रदान की। रिमझिम हुई वर्षा से वातावरण कुछ शीतल हुआ तो आम जनमानस सहित पशु-पक्षियों व वनस्पतियों के भी मन कुछ हरिया गए। तेज पुरवा हवा के संग आए मेघों का समूह पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसमान में छा चुका है संभावना है कि अब दो-तीन दिनों तक रिमझिम फुहारें रुक-रुक कर पड़ सकती हैं।

पूर्वी यूपी में पहुंचा मानसून, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत; अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को शुक्रवार की दोपहर बाद छाए बादलों ने राहत प्रदान की। रिमझिम हुई वर्षा से वातावरण कुछ शीतल हुआ तो आम जनमानस सहित पशु-पक्षियों व वनस्पतियों के भी मन कुछ हरिया गए। तेज पुरवा हवा के संग आए मेघों का समूह पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसमान में छा चुका है, संभावना है कि अब दो-तीन दिनों तक रिमझिम फुहारें रुक-रुक कर पड़ सकती हैं। उमस और गर्मी ने किया परेशान बादलों के समूह शुक्रवार की सुबह से ही पहुंचने लगे थे, धूप और बादलों की लुकाछिपी के बीच भीषण उमस भरी गर्मी ने सबको बेहाल कर रखा था लेकिन दोपहर बाद तेज पुरवा हवा चली और बादलों की सघनता बढ़ गई। धूप गायब होते ही रिमझिम सावनी फुहारों ने सबको शीतलता प्रदान की। इसके चलते अधिकतम तापमान बीते 24 घंटों में 3.5 डिग्री सेल्सियस घटकर 33 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य से दो डिग्री नीचे आ गया। दो-चार दिनों में होगी तेज बारिश बादलों की उपस्थिति के चलते न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़कर 27.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब मेघ आ पहुंचे हैं, मानसून की द्रोणिका भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसमान में आ पहुंची है। इसके चलते दो-चार दिनों तक रिमझिम फुहारें तो कहीं-कहीं तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

