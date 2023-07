Varanasi Weather Update: वाराणसी में आंधी-पानी को लेकर अलर्ट, इन एप को डाउनलोड करने का दिया गया सुझाव

Varanasi Weather Update वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से आंधी वज्रपात एवं वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही दामिनी एप व सचेत एप मोबाइल पर डाउनलोड करने की नसीहत दी गई है। इन दौरान तेज हवा बारिश व बिजली चमकने के समय बड़े पेड़ के नीचे कच्चे मकानों में शरण लेने से बचें।

वाराणसी में आंधी-पानी को लेकर अलर्ट, इन एप को डाउनलोड करने का दिया गया सुझाव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जिला प्रशासन की ओर से आंधी, वज्रपात एवं वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही दामिनी एप व सचेत एप मोबाइल पर डाउनलोड करने की नसीहत दी गई है। जिलाधिकारी वाराणसी के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वंदिता श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान, राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र, लखनऊ के पूर्वानुमान बुलेटिन से प्राप्त सूचना के अनुसार, अन्य जनपदों के साथ-साथ वाराणसी में आंधी, वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। फसलों को रखे सुरक्षित इसमें जान-माल की सुरक्षा के दृष्टिगत सचेत होते हुए बचाव के आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर लें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका न रहे। वर्षा से अपने आप को सुरक्षित करते हुए फसलों की उपज को भी सुरक्षित स्थान पर रखने का कष्ट करें, जिससे कम से कम नुकसान हो सके। तेज हवा, बारिश व बिजली चमकने के समय बड़े पेड़ के नीचे कच्चे मकानों में शरण लेने से बचें। तेज हवा व बरसात के दौरान पेड़ों के नीचे व कच्ची दीवारों के पास खड़े न हो। बिजली के पोल के नीचे या पास में दुपहिया व चार पहिया वाहन खड़ा न करें। बड़े होर्डिंग्स लगे स्थानों से दूर रहे तथा विद्युत पोल, तारों व ट्रांसफार्मर आदि से प्राप्त दूरी बनाये रखे एवं नजदीकी सुरक्षित स्थान पर शरण लें। बैटरी से संचालित मोबाइल, इन्वर्टर इत्यादि उपकरणों को फुल चार्ज रखें। पशुओं को बारिश में बचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर बांधे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने कहा कि आंधी-तूफान के साथ वज्रपात की काफी घटनाएं हो रही है तथा पूर्व में आकाशीय विद्युत से जनपद वाराणसी में भी जनहानि घटित हुई है।

