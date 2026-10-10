जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख बदला हुआ है और बीते द‍िनों हुई झमाझम बरसात के बाद अब कुहासा का दौर शुरू होने के साथ ही वातावरण का रुख भी पूरी तरह से गुलाबी ठंडक की ओर हो चला है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्‍ताह बादलों की मामूली सक्र‍ियता का दौर हो सकता है लेक‍िन बार‍िश की संभावना नहीं है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 31.7°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.4 ड‍िग्री कम रहा और न्यूनतम तापमान 21.6°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 1.3 ड‍िग्री कम रहा। इस दौरान न्‍यूनतम आर्द्रता 76% और अध‍िकतम आर्द्रता 81% दर्ज की गई। वातावरण में दोपहर की धूप के साथ उमस का असर तो हो रहा है लेक‍िन कम हुआ तापमान लोगों को राहत भी दे रहा है।

वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में मानसून के सप्‍ताह भर पूर्व व‍िदा होने के बाद अब बादलों की मामूली सक्र‍ियता का ही दौर शेष है जबक‍ि इसके बाद अब गुलाबी ठंडक पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है। गुलाबी ठंडक की शुरुआत के साथ ही वातावरण में पारा फ‍िलहाल सामान्‍य से दो ड‍िग्री तक कम चल रहा है। माना जा रहा है क‍ि जल्‍द ही वातावरण में कोहरे का असर भी प्रभावी हो सकता है।