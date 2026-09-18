जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। वातावरण में नमी का असर कम होने के साथ ही तापमान में भी कमी के दौर की शुरुआत हो चुकी है। मध्‍य स‍ितंबर में कांस के ख‍िल रहे फूलों ने बता द‍िया है क‍ि अब गुलाबी ठंड की अकुलाहट का दौर शुरू हो चुका है। वातावरण में नमी की मात्रा में कमी का दौर भी अब शुरू होने जा रहा है।

शुक्रवार की सुबह वातावरण में नमी का स्‍तर भी रहा और बादलों की आवाजाही का रुख भी बना रहा। नदी के किनारे और जल न‍िमग्‍न क्षेत्रों में कुहासा भी बना रहा। हालांक‍ि सुबह नौ बजे के बाद धूप का प्रभाव शुरू हुआ और धूप के असर के साथ ही उमस का असर भी सुबह दस बजे के बाद नजर आने लगा। दोपहर में उमस की वजह से लोगों को पसीने का सामना भी करना पड़ा।

माना जा रहा है क‍ि मौसम का रुख अब बदलाव की ओर हो चला है। सुबह तीन बजे से पांच बजे तक ठंडक का असर भी हो रहा है और आने वाले द‍िनों में गुलाबी ठंडक का असर लोगों को राहत भी देगा। मौसम व‍िभाग ने तीन द‍िनों तक ही इस सप्‍ताह बादलों की आवाजाही का संकेत द‍िया है। इस‍के बाद रात के तापमान में कमी होगी और वातावरण में नमी का असर कम होता जाएगा।