जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख अर्नब चक्रवात के गुजरने के बाद अब बेहतर हो चला है। बादलों की आवाजाही के बीच धूप अब राहत भी दे रही है। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अब तापमान में कमी आएगी और वातावरण का रुख बादलों की ओर सप्‍ताह भर तक ही बना रहेगा, इसके बाद मानसून भी व‍िदायी की ओर हो जाएगा।

रव‍िवार की सुबह वातावरण का रुख बेहतर नजर आया, मौसम का रुख बादलों की ओर होने के बीच द‍िन चढ़ने के साथ ही धूप भी ख‍िली और पुरवा हवाओं का रुख भी बेहतर हुआ। द‍िन में धूप ख‍िलने पर भी उमस में अध‍िकता नहीं आई और द‍िन चढ़ने के साथ ही राहत का दौर भी रहा। मौसम व‍िभाग ने इस पूरे सप्‍ताह बादलों की आवाजाही का रुख बेहतर बने रहने का अनुमान है। माना जा रहा है क‍ि अब गुलाबी ठंड का असर भी प्रभावी हो जाएगा।