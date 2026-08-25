Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दीवार गिरने से दंपती की मौत, NDRF ने मलबे से निकाले शव

By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 25 Aug 2026 10:39 AM (IST)

वाराणसी के चांदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक मकान की दीवार गिरने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। बारिश के कारण दीवार कमजोर होने से यह हादसा हुआ, जिसमें रविन्द्र मिश्र और प्रतिमा देवी की जान चली गई।

इंडस्ट्रियल एरिया में दीवार गिरने से मजदूर की मौत।

इंडस्ट्रियल एरिया में दीवार गिरने से मजदूर की मौत।

HighLights

  1. चांदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में दीवार गिरने से पति-पत्नी की मौत।

  2. मृतकों की पहचान रविन्द्र मिश्र और प्रतिमा देवी के रूप में हुई।

  3. बारिश के कारण दीवार कमजोर होकर गिरने से हुआ यह हादसा।

जागरण संवाददाता, वाराणसी। मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पोस्ट ऑफिस के पास स्थित एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रविन्द्र मिश्र (62 वर्ष) और उनकी पत्नी प्रतिमा देवी (55 वर्ष) के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि दंपती मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले के डुमरिया के रहने वाले थे। पिछले कई वर्षों से वह चांदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। जिस कैंपस में वे रहते थे, वह राजेश दौलिया का बताया जा रहा है। वहीं एक हिस्से में दीवार बनी हुई थी, जो बारिश के कारण कमजोर हो गई थी।

परिजनों के अनुसार दोनों पति-पत्नी चांदपुर स्थित कैपकोन कंपनी में काम करते थे, जहा वायर बनाने का काम होता है। उनका बेटा आनंद मिश्र भी चांदपुर की ही एक कंपनी में काम करता है। सोमवार रात उसकी नाइट ड्यूटी थी।

सुबह मंगलवार को जब वह ड्यूटी से लौटा तो देखा कि घर की दीवार गिर गई है और उसके माता-पिता मलबे में दबे हुए हैं। यह देख उसके होश उड़ गए। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही मंडुवाडीह थाना प्रभारी अजय राज वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही फायर विभाग, एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बारिश के कारण दीवार कमजोर होने से हादसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

यह भी पढ़ें- वाराणसी में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में किशोरी समर कैम्प में किशोर‍ियां सीखेंगी स्‍कूटी चलाना