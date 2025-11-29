वाराणसी में मतदाता सूची में पापा-मम्मी, बेटे का नाम अलग-अलग बूथ पर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जारी है। हर हाल में मतदाताओं को चार दिसंबर से पहले फार्म भरकर बीएलओ को सौंपना है। दूसरी तरफ अधिकतर मतदाताओं की शिकायत है कि फार्म नहीं मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर क्षेत्र में एक मतदाता ने बताया कि पिछले दस दिन से हम बूथ पर जाकर फार्म नहीं ढूंढ़ पाए। आनलाइन जब चेक किया तो पता चला कि मेरा नाम अलग बूथ पर, पत्नी का अलग, बेटे व बेटी का अलग-अलग मिला। इसके बाद बीएलओ से संपर्क किया तो फार्म मिला। जब सुपरवाइजर को जानकारी दी तो मेरे घर पर चार बीएलओ पहुंचीं और भरा हुआ फार्म लेकर गईं।

इस तरह की शिकायतें एक नहीं दर्जनों मतदाताओं की है। बेनियाबाग के रोशन ने बताया कि पिछली बार वोट दिए थे। बूथ पर जाने पर बीएलओ फार्म नहीं दे पाईं तो मुझे आनलाइन भरना पड़ा है। मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से बीएलओ के साथ हजारों मतदाता भी परेशान हैं। बीएलओ मतदाता सूची लेकर स्वयं परेशान हैं।

बीएलओ का कहना है कि किसी घर जाने पर एक का फार्म दीजिए तो उसी घर के दूसरे सदस्य का फार्म नहीं दे पा रहे हैं। शहरी क्षेत्र से जुड़े विधानसभा में यह परेशानी सर्वाधिक है। गांवों में एसआइआर के गणना प्रपत्र भरने में तेजी आई है। प्रशासन ने इस कार्य में सफाई कर्मचारी से लगायत ग्राम प्रधानों को शामिल कर लिया है। ग्राम प्रधान एक एक व्यक्ति को फोन कर बुलाकर फार्म भरा रहे हैं।

चौबेपुर के ऊगापुर के ग्राम प्रधान ने बताया कि हमारे गांव में शत-प्रतिशत फार्म भर दिया गया है। दर्जनों गांव के ग्राम प्रधान इसका दावा कर रहे हैं। अब मत देखिए 2003 की वोटर लिस्ट सिर्फ भरिए फार्म एसआइआर के गणना प्रपत्र को लेकर अब बीएलओ की ओर से कहा जा रहा है कि आप सीधे फार्म के तीसरे भाग में सिर्फ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर भरिए। शेष छोड़ दीजिए। आधार नंबर नहीं है तो उसे भी छोड़ दीजिए। फीडिंग के दौरान सब ठीक कर लिया जाएगा।

घर घर पहुंचे सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक जिलाधिकारी के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा की टीम ने कलेक्ट्रेट प्रखंड के डिवीजनल वार्डेन संजय कुमार राय और डिप्टी डिवीजनल वार्डेन अरविन्द विश्वकर्मा के नेतृत्व में अर्दली बाजार एवं आसपास क्षेत्र मोहल्लों और कालोनी में घर-घर जाकर एसआइआर फार्म का वितरण कराया। टीम के वार्डेन व स्वयंसेवकों ने लोगों को फार्म भरने के लिए जागरूक किया।