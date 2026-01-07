वाराणसी में SIR के बाद मतदाता सूची-2026 का प्रकाशन, 5.73 लाख के नाम हटे
वाराणसी में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 6 जनवरी को मतदाता सूची 2026 का आलेख्य नामावली प्रकाशित हो गया है। इसमें 5.73 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि छह जनवरी को विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण के बाद आलेख्य नामावली (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाश हो गया। गणना प्रपत्र भरने व जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जनपद की आठ विधानसभा क्षेत्र में 5,73,203 लोगों के नाम अपमार्जित (हटा) कर दिए गए। मतदाता अब अपने नाम अपने बीएलओ, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर एप पर देख सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने मंगलवार को तहसील सदर स्थित निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कापी सौंप कर इसकी शुरुआत की। साथ ही सभी एआरओ ने बूथों पर बीएलओ को मतदाता सूची सौंपी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन बिपिन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि अब कोई भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकता है।
एसआइआर के पहले जनपद में 31,53,705 मतदाता थे। एसआइआर के बाद एएसडी (अनुपस्थित, शिफ्टेड व मृतक) मतदाताओं की संख्या 5,73,203 लोगों के नाम अपमार्जित (हटा) कर दिए गए। इसमें मृतक, अनुपस्थित और हमेशा के लिए शिफ्टेड मतदाता शामिल हैं। इन सभी वोटरों को भी दावा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार अब 25,80,502 मतदाता पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो चुका है। नो मैपिंग (मिलान नहीं) वाले मतदाताओं की संख्या 1,62,680 है जिनको निर्वाचन कार्यालय की तरफ से नोटिस जाएगी। ऐसे मतदाता छह फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्ति दे सकते हैं। नोटिस के बाद आयोग की ओर से निर्धारित 12 दस्तावेजों में से किसी एक को साक्ष्य के तौर पर देना होगा। साक्ष्य ठीक रहेंगे तो वोटर बने रहेंगे वरना नाम कटना तय है।
सभी दावे और आपत्तियों की विभिन्न स्तर पर जांच तीन मार्च तक की जाएगी। इसके बाद आगामी छह मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावा आपत्ति छह जनवरी से छह फरवरी तक की जा सकेगी। इसी क्रम में छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस भी जारी होगा व निस्तारण की प्रकिया भी पूरी की जाएगी। इस प्रकार एसआइआर की कई तिथि बढ़ने के बाद प्रकाशन हो गया।
यह भी पढ़ें- Gold-Silver Price Today: 10 दिनों में चांदी में 27 हजार का गिरावट फिर 20 हजार का उछाल, 2.55 लाख के उच्च स्तर पर पहुंची चांदी
किसी माध्यम से देख सकते हैं नाम
एसआइआर के बाद जारी मतदाता सूची आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। सूची बीएलओ के पास उपलब्ध है। मतदाता www.voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल एप पर देख सकते हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील किया है कि वे मतदाता सूची में अपना देख लें। नाम नहीं नहीं है तो आवश्यक प्रक्रिया के तहत फार्म छह, छह क, सात एवं आठ भरकर अपने नाम जाेड़वा लें।
नोटिस के बाद देने होंगे ये साक्ष्य
केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी सरकारी निगम के कर्मचारी व पेंशनभोगी का पहचान पत्र या पेंशन पत्र, एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी हाईस्कूल या अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (एससी./एसटी/ओबीसी या अन्य), राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण से संबंधित प्रमाण, राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र शामिल है।
सर्वाधिक मतदाता हटे कैंट से :
जिले में विधानसभावार एसआइआर की स्थिति की बात करें तो सर्वाधिक एएसडी मतदाता कैंट विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं। इस कैंट से 112386 मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसी प्रकार उत्तरी से 111457 मतदाता के नाम हटे हैं। सबसे कम मतदाता जनपद के अजगरा विधानसभा क्षेत्र से 35961 हटाए गए हैं। ये साक्ष्य के साथ उपस्थित होंगे तो नए सिरे से वोटर बन सकेंगे। लोगों को दावा आपत्ति के लिए निर्वाचन आयोग ने 210 एईआरओ की तैनाती की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।