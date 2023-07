टमाटर के बढ़े दाम को लेकर सपा कार्यकर्ता ने दूसरे की सब्जी दुकान को अपना बताते हुए दो बाउंसर तैनात कर दिए थे। सपा नेता ने अपने इस प्रयोग के जरिए सरकार को महंगाई पर घेरने की कोशिश की थी लेकिन दांव उल्टा पड़ गया।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। नगवां में बाउसंर के जरिए टमाटर बेचने के मामले में गिरफ्तार सब्जी विक्रेता राजनारायण यादव उनके बेटे विकास यादव की बुधवार को रिहाई हो गई। उनके छूटने पर सपा जिलाध्यक्ष सुजीत कुमार यादव लक्कड़ व पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने सब्जी विक्रेता का स्वागत किया। सपा के कई कार्यकर्ता तो उनकी रिहाई की खबर पर जिला कारागार तक पहुंच गए थे। सपा नेता ने सब्‍जी की दुकान पर तैनात क‍िए थे दो बाउंसर रविवार को टमाटर के बढ़े दाम को लेकर सीर गोवर्धनपुर के सपा कार्यकर्ता अजय यादव ने दूसरे की सब्जी दुकान को अपना बताते हुए दो बाउंसर तैनात कर दिए थे। सपा नेता ने अपने इस प्रयोग के जरिए सरकार को महंगाई पर घेरने की कोशिश की थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। लंका पुलिस ने जांच की तो पता चला कि सब्जी दुकान राजनारायण अपने बेटे विकास मिलकर चलाते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर राजनारायण और विकास को गिरफ्तार कर लिया। उसी मामले में बुधवार को दोनों की रिहाई हो गई। पुल‍िस अब भी कर रही सपा नेता की तलाश पुलिस अजय यादव की तलाश अब भी कर रही है। इसके दृष्टिगत सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और अजय को गिरफ्तार न करने का अनुरोध किया। रिहाई पर सपा कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी स्थिति की जानकारी ली।

Edited By: Vinay Saxena